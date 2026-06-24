Гимнастка Эмина Ахмедова добилась двух успехов за один год

Победительницей Республиканской спортивной олимпиады среди школьников по художественной гимнастике стала Эмина Ахмедова.

Ученица полной средней школы №200 города Баку, в этом году она набрала 200 баллов на выпускном экзамене за девятый класс и перешла в следующий. Несмотря на любовь к английскому языку, Эмина намерена связать свое будущее со спортом и стать гимнасткой.

"Изначально я хотела заниматься художественной гимнастикой, но по ошибке попала в акробатику. Провела там пять лет, а потом все же перешла в тот вид спорта, который мне ближе. Уже два года занимаюсь художественной гимнастикой и хожу в Республиканскую комплексную спортивную школу", - приводит ее слова muallim.edu.az.

Отметим, что Эмина Ахмедова также занимается плаванием.