Азербайджанские гимнастки выступили в финале Кубка мира в Пекине - ФОТО

В столице Китая, Пекине, завершился Кубок мира по художественной гимнастике, проходивший с 19 по 21 июня.

Как сообщает İdman.Biz, Азербайджан на этом престижном турнире был представлен командой в групповых упражнениях и двумя гимнастками в индивидуальной программе.

В состав групповой команды вошли Илона Зейналова, Захра Джафарова, Шямс Муваффаги, Илаха Бахадирова, Алина Мамедова и София Мамедова. В индивидуальном первенстве за медали боролись Фидан Гурбанлы и Камилла Сейидзаде.

Результаты выступлений:

Групповые упражнения (5 мячей): Наша команда успешно преодолела квалификационный раунд с результатом 22.550 балла и пробилась в финал. В решающей стадии азербайджанские гимнастки улучшили свой показатель, набрав 22.600 балла, и заняли итоговое шестое место.

Индивидуальная программа: Камилла Сейидзаде продемонстрировала высокое мастерство в упражнении с булавами, что позволило ей квалифицироваться в финал турнира. В финальном этапе индивидуальных соревнований Азербайджана заняла восьмую строчку.