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Азербайджанская гимнастка: "Хочу превратить полученные в США знания в полезный для Азербайджана проект"

Гимнастика
Новости
4 Августа 2026 10:21
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Азербайджанская гимнастка: "Хочу превратить полученные в США знания в полезный для Азербайджана проект"

Проживающая в США азербайджанская гимнастка Ясмин Юсифли работает над проектом по применению искусственного интеллекта в профессиональном спорте.

Как сообщает İdman.Biz, платформа предназначена для помощи тренерам по художественной гимнастике в составлении индивидуальных программ для спортсменок.

Предполагается, что система будет анализировать физические возможности гимнастки, ее сильные и слабые стороны, эмоциональную выразительность, поведение на ковре и другие показатели. На основании этих данных платформа сможет предлагать комбинации элементов, структуру упражнения и различные варианты выступления.

Разработчики также планируют учитывать изменения в международных правилах. Система должна будет проверять программы, заранее выявлять возможные несоответствия и проводить их предварительную автоматизированную оценку.

Цель проекта заключается не в замене тренеров или судей, а в предоставлении им дополнительной аналитической информации для выявления рисков и оптимизации программ перед соревнованиями.

Пилотный запуск минимально жизнеспособной версии продукта (MVP) запланирован до конца 2026 года. На первом этапе платформу намерены испытать в реальном тренировочном процессе, после чего доработать модель на основании отзывов тренеров.

Несмотря на проживание в США, первым рынком для проекта Юсифли рассматривает Азербайджан. Также изучаются возможности сотрудничества с местной гимнастической системой и Федерацией гимнастики Азербайджана.

"Я хочу превратить знания, полученные в школе и гимнастической среде в США, в полезный для Азербайджана проект. Я азербайджанка и считаю своим долгом внести вклад в развитие родины", - сказала Юсифли tech.az.

Ясмин выступает в системе USA Gymnastics и регулярно занимает призовые места на соревнованиях в Калифорнии. В дальнейшем платформу планируется адаптировать к гимнастическим системам и правилам других стран для выхода на международный рынок.

İdman.Biz
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