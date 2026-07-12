Азербайджанская команда Flame завоевала "золото" на европейском фестивале гимнастики в Италии - ФОТО

Азербайджанская гимнастическая команда Flame удостоилась золотой медали на 5-м европейском фестивале European Gym for Life Challenge "Гимнастика для всех", который прошел в итальянском городе Пистоя. Наша команда, выступившая в категории малых групп, завоевала симпатии как зрителей, так и судейского корпуса, успешно обойдя десятки конкурентов, сообщает İdman.Biz.

Всего в масштабном мероприятии приняли участие около 4000 гимнастов из 21 страны мира, а за победу боролись 74 коллектива. В торжественной церемонии награждения победителей принял участие президент Европейской гимнастики (European Gymnastics), министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Праздник спорта в Италии продолжается: вслед за этим событием, с 12 по 16 июля, проходит еще один крупный фестиваль "Гимнастики для всех" — EUROGYM 2026. Это традиционное мероприятие, организуемое раз в два года, на этот раз собрало около 5000 участников из 25 стран.

Фестиваль EUROGYM, известный своей массовостью и красочной программой, предоставляет гимнастам разных возрастных групп уникальную возможность продемонстрировать свое мастерство, обменяться опытом и укрепить международные дружеские связи. Главная цель проекта — не только пропаганда здорового образа жизни и философии "Гимнастики для всех", но и объединение представителей разных культур через спорт.