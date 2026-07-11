World Gymnastics поддержала решение БОК по России

Международная федерация гимнастики World Gymnastics положительно оценила решение Международного олимпийского комитета по российским спортсменам.

Как сообщает İdman.Biz, федерация поддержала временное восстановление членства Олимпийского комитета России и рекомендацию БОК снять ограничения в отношении российских спортсменов.

В заявлении World Gymnastics подчеркнута важность того, чтобы спорт оставался вне политических вопросов.

"World Gymnastics приветствует решения, принятые Исполнительным комитетом БОК 7 июля, и вновь подтверждает позицию, которую отстаивает на протяжении многих лет. Спорт не должен зависеть от политических соображений и должен оставаться нейтральной платформой, продвигающей единство, справедливость, взаимное уважение и солидарность между спортсменами и спортивным сообществом по всему миру.

World Gymnastics намерена продолжать тесное сотрудничество с БОК и олимпийским движением во имя сохранения единства и целостности международного спорта", - говорится в заявлении.

Отметим, что World Gymnastics еще в мае разрешила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом и гимном своей страны.