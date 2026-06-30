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Европейская гимнастика отложила вопрос о возвращении россиян и белорусов под флагом и гимном

Гимнастика
Новости
30 Июня 2026 13:59
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Европейская гимнастика отложила вопрос о возвращении россиян и белорусов под флагом и гимном

Европейская гимнастика объявила о переносе внеочередной Генеральной ассамблеи, которая была запланирована на 29 июня в онлайн-формате.

Как сообщает İdman.Biz, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.

Поводом для созыва ассамблеи стало решение Международной федерации гимнастики (FIG) снять все ограничения с российских и белорусских спортсменов и вновь допустить их к международным соревнованиям с национальными флагами и гимнами.

Однако в ходе заседания было принято решение перенести третью виртуальную внеочередную Генеральную ассамблею. Новая дата должна быть назначена как можно раньше, но не позднее 3 августа 2026 года.

В Европейской гимнастике пояснили, что членам организации необходимо дополнительное время для изучения ситуации в Европе после решения FIG от 18 мая 2026 года об отмене всех ограничений в отношении российских и белорусских спортсменов, а также специальных правил, действовавших ранее.

Напомним, что главой Европейской гимнастики является министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, который возглавляет организацию с 2017 года.

İdman.Biz
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