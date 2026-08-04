4 Августа 2026
RU

В Баку стартовал 31-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике - ФОТОРЕПОРТАЖ

Гимнастика
Новости
4 Августа 2026 14:49
11
В Баку стартовал 31-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике - ФОТОРЕПОРТАЖ

В Баку дан старт 31-му чемпионату Азербайджана по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.Biz, турнир проходит в Бакинском олимпийском спортивном комплексе и завершится 6 августа.

В соревнованиях принимают участие гимнастки в трёх возрастных категориях: юниорки (2013 года рождения), молодежь (2011–2012 годов рождения) и взрослые (2010 года рождения и старше). Участницы выступают с упражнениями с обручем, мячом, булавами и лентой.

Сегодня состоялась церемония открытия чемпионата, после которой стартовали квалификационные выступления во всех возрастных группах.

5 августа пройдут церемонии награждения победителей и призёров в отдельных возрастных категориях. В заключительный день турнира состоятся финальные выступления среди юниорок и молодежи.

Финал юниорок начнётся в 12:00, а финал молодёжной категории — в 14:45. В этот же день пройдут и церемонии награждения.

Отметим, что чемпионат завершится 6 августа.

Ислам Атакишиев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанская гимнастка: "Хочу превратить полученные в США знания в полезный для Азербайджана проект"
10:21
Гимнастика

Азербайджанская гимнастка: "Хочу превратить полученные в США знания в полезный для Азербайджана проект"

Девятилетняя Ясмин Юсифли работает над ИИ-платформой для художественной гимнастики

Ярдымлы примет чемпионат Азербайджана по акробатике и аэробной гимнастике
3 Августа 20:01
Гимнастика

Ярдымлы примет чемпионат Азербайджана по акробатике и аэробной гимнастике

Соревнования пройдут 19-20 августа в Олимпийском спортивном комплексе

Британский гимнаст сорвался головой вниз с перекладины во время выступления
25 Июля 23:40
Гимнастика

Британский гимнаст сорвался головой вниз с перекладины во время выступления

Его госпитализировали
Экс-гимнастка сборной Азербайджана стала амбассадором чемпионата мира
25 Июля 16:28
Гимнастика

Экс-гимнастка сборной Азербайджана стала амбассадором чемпионата мира

Алия Гараева будет участвовать в продвижении мирового первенства во Франкфурте-на-Майне
Федерации гимнастики Азербайджана и Сальвадора будут сотрудничать
22 Июля 23:37
Гимнастика

Федерации гимнастики Азербайджана и Сальвадора будут сотрудничать

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании для развития гимнастики и укрепления международного сотрудничества
Азербайджан и Лесото подписали меморандум о сотрудничестве в гимнастике - ФОТО
19 Июля 16:37
Гимнастика

Азербайджан и Лесото подписали меморандум о сотрудничестве в гимнастике - ФОТО

Документ предусматривает обмен опытом и развитие международных связей

Самое читаемое

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
2 Августа 15:29
Мировой футбол

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Торжество, как ожидается, пройдет на родном острове португальского футболиста
Тяжелая утрата для "Шамахы": трагически погиб 13-летний футболист клуба
1 Августа 23:04
Азербайджанский футбол

Тяжелая утрата для "Шамахы": трагически погиб 13-летний футболист клуба

Юный футболист попал в смертельное ДТП
Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу
3 Августа 08:15
Мировой футбол

Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу

Каталонский клуб закроет сделку с саудовским "Аль-Хилалем" по покупке футболиста уже в ближайшие дни
Ибрагим Гасанов вышел в финал чемпионата мира U17
1 Августа 18:24
Борьба

Ибрагим Гасанов вышел в финал чемпионата мира U17 - ОБНОВЛЕНО

Где встретится с представителем Ирана Беньямином Дж.Ашофтехом Майваном