В Баку стартовал 31-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике - ФОТОРЕПОРТАЖ

В Баку дан старт 31-му чемпионату Азербайджана по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.Biz, турнир проходит в Бакинском олимпийском спортивном комплексе и завершится 6 августа.

В соревнованиях принимают участие гимнастки в трёх возрастных категориях: юниорки (2013 года рождения), молодежь (2011–2012 годов рождения) и взрослые (2010 года рождения и старше). Участницы выступают с упражнениями с обручем, мячом, булавами и лентой.

Сегодня состоялась церемония открытия чемпионата, после которой стартовали квалификационные выступления во всех возрастных группах.

5 августа пройдут церемонии награждения победителей и призёров в отдельных возрастных категориях. В заключительный день турнира состоятся финальные выступления среди юниорок и молодежи.

Финал юниорок начнётся в 12:00, а финал молодёжной категории — в 14:45. В этот же день пройдут и церемонии награждения.

Отметим, что чемпионат завершится 6 августа.