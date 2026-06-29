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Азербайджанские гимнасты выиграли "золото" Кубка мира в Китае - ФОТО

Гимнастика
Новости
29 Июня 2026 14:38
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Азербайджанские гимнасты выиграли "золото" Кубка мира в Китае - ФОТО

Азербайджанские гимнасты завоевали золотую медаль на Кубке мира по аэробной гимнастике в китайском Нанкине.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, страну на соревнованиях представили Сара Алиханлы в индивидуальной программе, а также Медина Мустафаева и Владимир Долматов в программе смешанных пар.

По итогам квалификации Алиханлы набрала 17,900 балла и вышла в финал. Мустафаева и Долматов получили 18,600 балла и также пробились в решающую стадию.

В финале азербайджанская смешанная пара набрала 19,100 балла, опередила соперников и стала обладателем "золота".

Сара Алиханлы в финале индивидуальной программы получила 18,050 балла и заняла шестое место.

İdman.Biz
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