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Определились победители Республиканской спортивной олимпиады школьников по художественной гимнастике - ФОТО

Гимнастика
Новости
23 Июня 2026 23:38
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Определились победители Республиканской спортивной олимпиады школьников по художественной гимнастике - ФОТО

В рамках Республиканской спортивной олимпиады школьников завершились соревнования по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.Biz, турнир, совместно организованный Министерством науки и образования и Министерством молодежи и спорта, прошел при поддержке Операционной компании "Бакинское городское кольцо" и соответствующих спортивных федераций. В течение двух дней юные грации из различных спортивных школ страны вели борьбу за звание сильнейших.

Всего в соревнованиях приняли участие 60 гимнасток. Во второй соревновательный день свои программы представили гимнастки групп А и В. Победители и призеры были определены по результатам многоборья.

Результаты соревнований по многоборью:

Группа B (2015 год рождения)

1. Алсу Абдуллаева

2. Гюльчин Асланова

3. Мелек Гасанбалаева

Группа B (2014 год рождения)

1. Самира Рзаева

2. Айлин Джафарова

3. Айсу Фахреддинова

Группа B (2013 год рождения)

1. Лейла Мамедова

2. Марьям Гулиева

3. Лала Бабаза

Группа B (2011 год рождения)

1. Эмина Ахмедова

2. Селин Гасымлы

3. Илькнур Гаджиева

Группа A (2013 год рождения)

1. Бану Гулузаде

2. Лейла Бабазаде

3. Дярья Мамедова

Группа A (2011 год рождения)

1. Нур Садыхова

2. Захра Тахирова

3. Аян Насирова

В общей сложности по итогам двух дней соревнований награды получили 30 школьниц-гимнасток.

İdman.Biz
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