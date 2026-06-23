Определились победители Республиканской спортивной олимпиады школьников по художественной гимнастике - ФОТО

В рамках Республиканской спортивной олимпиады школьников завершились соревнования по художественной гимнастике.
Как сообщает İdman.Biz, турнир, совместно организованный Министерством науки и образования и Министерством молодежи и спорта, прошел при поддержке Операционной компании "Бакинское городское кольцо" и соответствующих спортивных федераций. В течение двух дней юные грации из различных спортивных школ страны вели борьбу за звание сильнейших.
Всего в соревнованиях приняли участие 60 гимнасток. Во второй соревновательный день свои программы представили гимнастки групп А и В. Победители и призеры были определены по результатам многоборья.
Результаты соревнований по многоборью:
Группа B (2015 год рождения)
1. Алсу Абдуллаева
2. Гюльчин Асланова
3. Мелек Гасанбалаева
Группа B (2014 год рождения)
1. Самира Рзаева
2. Айлин Джафарова
3. Айсу Фахреддинова
Группа B (2013 год рождения)
1. Лейла Мамедова
2. Марьям Гулиева
3. Лала Бабаза
Группа B (2011 год рождения)
1. Эмина Ахмедова
2. Селин Гасымлы
3. Илькнур Гаджиева
Группа A (2013 год рождения)
1. Бану Гулузаде
2. Лейла Бабазаде
3. Дярья Мамедова
Группа A (2011 год рождения)
1. Нур Садыхова
2. Захра Тахирова
3. Аян Насирова
В общей сложности по итогам двух дней соревнований награды получили 30 школьниц-гимнасток.