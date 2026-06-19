В Баку проходит чемпионат города по спортивной гимнастике - ФОТО

Вспомогательный зал Национальной гимнастической арены принимает 31-й открытый чемпионат Баку по спортивной гимнастике среди мужчин и 10-й открытый чемпионат города среди женщин.
Как сообщает İdman.Biz, соревнования продлятся два дня.
В рамках турнира гимнасты и гимнастки различных возрастных категорий проверят свои силы в борьбе за медали и чемпионские титулы.
Ожидается, что соревнования пройдут в условиях высокой конкуренции с участием сильнейших представителей спортивной гимнастики столицы.
Напомним, что чемпионат завершится 20 июня.