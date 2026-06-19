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Баку примет 32-й Конгресс Европейской гимнастики

Гимнастика
Новости
19 Июня 2026 16:42
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Баку примет 32-й Конгресс Европейской гимнастики

В 2027 году Баку примет 32-й Конгресс Европейской гимнастики, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Мероприятие впервые пройдет в столице Азербайджана и соберет представителей 50 национальных федераций континента.

Конгресс состоится 10-11 декабря 2027 года и станет одной из ключевых встреч в календаре Европейской гимнастики. Делегаты обсудят развитие вида спорта, проведение будущих соревнований, вопросы управления и стратегические инициативы, направленные на укрепление позиций гимнастики в Европе.

В последние годы Баку утвердился в статусе одного из международных центров гимнастики, регулярно принимая чемпионаты Европы и мира по спортивной, художественной, аэробной, акробатической гимнастике и прыжкам на батуте.

Проведение Конгресса Европейской гимнастики станет очередным подтверждением высокого авторитета Азербайджана в международном гимнастическом сообществе.

Отметим, что с 2017-го года президентом Европейской гимнастики является министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

İdman.Biz
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