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Гейджи назвал переломный момент боя с Топурией

ММА
Новости
21 Июня 2026 07:20
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Гейджи назвал переломный момент боя с Топурией

37-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гейджи назвал момент, когда испано-грузин Илия Топурия сломался в бою с ним.

Как сообщает İdman.Biz, их поединок прошел 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

"Топурия очень хорош. У меня до сих пор болит печень. Удары по корпусу которые он нанес мне во втором раунде были просто сумасшедшими. Он был очень-очень быстрым. Но, знаете, когда Топурия не смог завершить бой досрочно в конце второго раунда, я думаю, это действительно сломило его дух", — приводит слова Гейджи портал MMA Mania.

İdman.Biz
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