Шарабутдин Магомедов прибыл в Баку на турнир UFC Fight Night - ФОТО

Российский боец Шарабутдин Магомедов прибыл в Баку для участия в турнире UFC Fight Night.

Как сообщает İdman.Biz, 27 июня на Национальной гимнастической арене он проведет бой с бразильцем Мишелем Перейрой в рамках турнира "UFC FIGHT NIGHT: FIZIEV vs TORRES". Этот поединок станет вторым по значимости в карде.

В аэропорту Гейдар Алиев Магомедов поделился ожиданиями от предстоящего выступления.

"Пират Каспийского моря в Баку. Я очень рад быть здесь. Чувствую себя отлично, настроение хорошее, и все внимание сосредоточено на предстоящем поединке. В ближайшие дни пройду адаптацию, завершу подготовку и сгонку веса, чтобы выйти в октагон в лучшей форме. Хочу подарить болельщикам яркий и запоминающийся бой, показать в октагоне настоящий кавказский дух. Знаю, что в Баку приедут многие мои друзья, родственники и земляки. Уверен, арена будет заполнена, и нас ждет великолепная атмосфера. Спасибо всем за поддержку. Увидимся 27 июня на UFC Fight Night Baku!" - заявил Магомедов.