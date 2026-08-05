Макгрегор сообщил об успешной операции

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал об успешной операции на колене.

Как сообщает İdman.Biz, ирландский боец опубликовал сообщение в социальной сети, где поделился новостями о своем состоянии.

"Операция прошла отлично. Я уверен в себе", - написал Макгрегор.

Напомним, в конце июня на турнире UFC 329 ирландец потерпел поражение от американца Макса Холлоуэя. Уже на второй минуте первого раунда Макгрегор получил тяжелую травму колена, после чего ему потребовалось хирургическое вмешательство.