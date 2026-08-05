5 Августа 2026
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Макгрегор сообщил об успешной операции

ММА
Новости
5 Августа 2026 21:01
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Макгрегор сообщил об успешной операции

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал об успешной операции на колене.

Как сообщает İdman.Biz, ирландский боец опубликовал сообщение в социальной сети, где поделился новостями о своем состоянии.

"Операция прошла отлично. Я уверен в себе", - написал Макгрегор.

Напомним, в конце июня на турнире UFC 329 ирландец потерпел поражение от американца Макса Холлоуэя. Уже на второй минуте первого раунда Макгрегор получил тяжелую травму колена, после чего ему потребовалось хирургическое вмешательство.

İdman.Biz
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