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Владельцы UFC потеряли $30 млн из‑за проведения турнира в Белом доме

ММА
Новости
5 Августа 2026 05:30
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Владельцы UFC потеряли $30 млн из‑за проведения турнира в Белом доме

Компания TKO Group Holdings, которая владеет Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и занимается организацией турниров, понесла убытки в размере 30 миллионов долларов из‑за проведения турнира UFC Freedom 250 в Белом доме. Как передает İdman.Biz, об этом сообщил финансовый директор холдинга Эндрю Шлеймер.

В квартальном отчете UFC сообщается о росте общей выручки на 29%, до 535,7 миллиона долларов, а также увеличении скорректированной прибыли на 15%, до 280,4 миллиона.

"Что касается UFC Freedom 250, то у нас значительно более высокие, чем обычно, расходы, которые мы частично компенсировали за счет распроданных билетов на бои в рамках глобальных партнерских соглашений. Напоминаем, что мы не продавали билеты на этот турнир и, следовательно, не получили никакой выручки от них. Учитывая масштаб мероприятия, которое, как и ожидалось, привело к убыткам в размере приблизительно 30 миллионов долларов, наши финансовые показатели как по UFC, так и в целом существенно просели", — приводит слова Шлеймера портал MMAFighting.

Турнир UFC Freedom 250 прошел 14 июня на Южной лужайке Белого дома, в главном поединке Джастин Гэтжи победил Илию Топурию техническим нокаутом после четвертого раунда и стал чемпионом UFC в легком весе.

İdman.Biz
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