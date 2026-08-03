В США призвали UFC подписать азербайджанского бойца – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Очередная победа непобежденного азербайджанского бойца ММА Асафа Чопурова вновь подняла в зарубежной прессе вопрос, почему один из наиболее перспективных легчайших весов мира до сих пор не выступает в UFC.

Как сообщает İdman.Biz, недавно на турнире UAE Warriors 72 в Абу-Даби 24-летний Чопуров нокаутировал австралийца Риса Макларена уже на 63-й секунде и сохранил чемпионский пояс организации.

Победа получилась особенно убедительной с учетом уровня соперника. Макларен провел 17 поединков в ONE Championship, претендовал там на чемпионский титул и подошел к встрече с азербайджанцем на серии из трех побед. Однако предполагаемый серьезный тест для Чопурова фактически завершился чуть более чем за минуту.

Американское издание MMA Mania отреагировало на результат предельно красноречиво, фактически призвав перевести Чопурова на более высокий уровень. Автор материала отметил, что Асаф является одним из лучших, а возможно, и лучшим бойцом легчайшего веса среди тех, кто в настоящий момент находится за пределами UFC.

Особое внимание американцы обратили на статистику Чопурова. Его профессиональный рекорд теперь составляет 11 побед при отсутствии поражений, причем десять поединков он завершил досрочно - пять нокаутами и еще пять сабмишенами. При этом, как подчеркивает MMA Mania, Чопуров за всю профессиональную карьеру еще ни разу не встретился с соперником, имевшим отрицательный баланс побед и поражений - довольно редкий случай для молодого бойца региональной сцены.

Издание обратило внимание и еще на один момент: Чопурова не подписали к июньскому турниру UFC в Баку. В MMA Mania назвали удивительным тот факт, что UFC не пригласил перспективного азербайджанца на домашнее шоу, хотя в итоге организация пополнила ростер сразу несколькими новыми бойцами перед турниром в столице Азербайджана. После победы над Маклареном автор материала пришел к выводу, что дополнительный промежуточный бой Чопурову уже попросту не нужен - он готов напрямую переходить в UFC.

Причем подобная оценка появилась далеко не впервые. Еще до последнего боя специализированный американский ресурс MMA Prospect Vault включал Чопурова в число бойцов, полностью готовых к переходу в UFC. Авторы задавались вопросом, что еще азербайджанцу вообще необходимо доказать, называли его первым номером собственного рейтинга перспективных бойцов и отмечали, что он обладает набором навыков, позволяющим в дальнейшем претендовать даже на чемпионский пояс UFC. Особо выделялись борьба Чопурова, работа в партере и заметно прибавившая ударная техника.

А Combat Press включал представителя Азербайджана в список легчайших весов, которых UFC следует подписать, два года подряд. Перед сезоном-2026 издание характеризовало его как одного из лучших молодых бойцов за пределами крупнейшей лиги и blue-chip prospect - спортсмена с исключительно высоким потенциалом. Авторы также отмечали прогресс Чопурова в стойке после работы с командой знаменитого азербайджанского кикбоксера Чингиза Аллазова.

Свежий нокаут лишь усилил эти оценки. В американском MMA-сообществе отдельно разбирали сам момент финиша: внимание привлекла работа Чопурова со сменой стоек. Наш боец несколько раз переходил из правосторонней стойки в левостороннюю, заставляя Макларена перестраиваться, а когда австралиец пошел вперед с атакой, встретил его точным правым ударом. В обсуждении боя на крупнейшем MMA-сообществе Reddit Чопурова также прямо назвали готовым к UFC.

Впрочем, после победы Асаф неожиданно предложил еще один вариант своего будущего.

Он вновь вызвал на бой бывшего участника UFC Мухаммада Мокаева. Представитель UAE Warriors, находившийся рядом с Чопуровым после поединка, положительно воспринял эту идею.

И здесь начинается интересная предыстория. Противостояние Чопурова и Мокаева обсуждается еще с 2024 года. После победы над Никитой Михайловым на RCC 20 Асаф публично заявил о желании встретиться с Мокаевым, который незадолго до этого покинул UFC.

В ноябре того же года Чопуров уже говорил, что дело вышло за рамки простого обмена вызовами. По его словам, велись переговоры с BRAVE CF об организации поединка. Тогда азербайджанский боец предполагал, что Мокаев сначала проведет другой бой, а их встреча может состояться в следующем году.

Однако договориться сторонам не удалось. Весной 2025 года тон Чопурова заметно изменился. Он заявил, что у Мокаева в BRAVE CF существуют особые условия и что соперник хочет, чтобы многое было организовано под него. Асаф подчеркнул, что больше не намерен добиваться этой встречи: "У меня своя дорога".

Поэтому новый вызов после победы над Маклареном выглядит особенно примечательно. Спустя более года Чопуров сам вернул на повестку поединок, от которого ранее фактически отказался ждать.

При этом и статус Мокаева за это время существенно вырос. Он покинул UFC летом 2024 года при совершенно необычных обстоятельствах. Мокаев выиграл все семь своих поединков в октагоне, последним из которых стала победа решением судей над Манелем Капе, однако организация не стала продолжать с ним сотрудничество. Таким образом, он ушел из UFC непобежденным.

После этого Мокаев продолжил побеждать. В июне нынешнего года он менее чем за минуту остановил Хорхе Кальво на турнире WOW 31 и довел профессиональный рекорд до 17-0. После ухода из UFC он одержал четыре победы, три из которых досрочно. Сам Мокаев по-прежнему открыто заявляет о желании вернуться в крупнейшую организацию мира.

Получается необычная ситуация: Чопуров и Мокаев - два непобежденных бойца, каждый из которых находится рядом с UFC, но по разным причинам остается за его пределами.

Для Асафа победа над таким соперником могла бы стать еще одним чрезвычайно весомым аргументом для подписания контракта. С другой стороны, американские специалисты после разгрома Макларена уже задают другой вопрос: зачем Чопурову вообще нужен еще один бой вне UFC?

После 63-секундного нокаута бывшего претендента на пояс ONE Championship вопрос о дальнейшей карьере Чопурова вновь оказался в центре внимания. Теперь перед азербайджанским бойцом, по сути, два наиболее громких сценария: долгожданный переход в UFC или бой с Мокаевым, история которого началась еще в 2024 году и неожиданно получила новую жизнь.