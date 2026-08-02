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Дана Уайт: "Урош Медич станет суперзвездой UFC"

ММА
Новости
2 Августа 2026 18:03
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Дана Уайт: "Урош Медич станет суперзвездой UFC"

Сербский боец UFC Урош Медич одержал уверенную победу в главном поединке турнира UFC Fight Night 283, прошедшего в Белграде.

Как сообщает İdman.Biz, Медич нокаутировал американца Дэниела Родригеса уже на 30-й секунде первого раунда. Президент UFC Дана Уайт высоко оценил выступление сербского спортсмена.

"Не думаю, что можно одержать более впечатляющую победу. Первый же удар практически отправил его в нокаут. По сути, он победил соперника одним ударом", - заявил Уайт.

По словам главы UFC, Медич является лидером своего дивизиона по количеству побед нокаутом в первом раунде. Кроме того, ему принадлежит самая продолжительная серия побед нокаутом в истории дивизиона.

Дана Уайт отметил, что при сохранении нынешнего уровня выступлений сербский боец сможет подняться в рейтинге и в будущем побороться за чемпионский титул.

"У Уроша есть все необходимые качества, чтобы стать суперзвездой UFC. Медич движется в правильном направлении", - добавил глава промоушена.

İdman.Biz
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