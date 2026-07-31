29-летний популярный американский блогер и боксер Джейк Пол заявил о намерении дебютировать в ММА после слияния промоушенов MVP и PFL.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на опубликованный Полом пресс-релиз.

"Мы создали MVP, чтобы разрушить устаревшую модель [в ММА]. Хотим обеспечить бойцам справедливую оплату труда и более крупную, современную площадку для того, чтобы они могли стать мировыми суперзвездами. Объединение усилий с PFL ускоряет реализацию этой цели на 10-летие. С нетерпением жду возможности вложить все свои ресурсы в нашу новую компанию, вернуться на боксерский ринг и дебютировать в MVP MMA", — заявил пол.