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Джейк Пол заявил о намерении дебютировать в ММА

ММА
Новости
31 Июля 2026 05:31
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Джейк Пол заявил о намерении дебютировать в ММА

29-летний популярный американский блогер и боксер Джейк Пол заявил о намерении дебютировать в ММА после слияния промоушенов MVP и PFL.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на опубликованный Полом пресс-релиз.

"Мы создали MVP, чтобы разрушить устаревшую модель [в ММА]. Хотим обеспечить бойцам справедливую оплату труда и более крупную, современную площадку для того, чтобы они могли стать мировыми суперзвездами. Объединение усилий с PFL ускоряет реализацию этой цели на 10-летие. С нетерпением жду возможности вложить все свои ресурсы в нашу новую компанию, вернуться на боксерский ринг и дебютировать в MVP MMA", — заявил пол.

İdman.Biz
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