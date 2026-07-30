Легенда UFC выбрал между Махачевым и Хабибом

Бывший чемпион UFC Джон Джонс прошел необычный блиц, в котором выбирал лучшего из двух известных спортсменов.

Сравнивая Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, американский боец ответил:

"Ислам (Махачев)", - цитирует Джонса ALF Global.

В споре между Криштиану Роналду и Лионелем Месси он отдал предпочтение аргентинцу:

"Месси. Только потому, что он играет в США".

Выбрать между Федором Емельяненко и Андерсоном Силвой Джонс не смог:

"О, не заставляй меня делать это! Я люблю их обоих".

Зато в паре Илия Топурия - Конор Макгрегор американец сделал однозначный выбор:

"Илия (Топурия)".

В ночь на 16 августа по бакинскому времени Махачев проведет первую защиту титула UFC в полусреднем весе. Россиянин встретится с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии.