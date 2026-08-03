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Тофиг Мусаев вернулся на Родину после победы на UFC в Белграде - ВИДЕО

ММА
Новости
3 Августа 2026 00:10
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Тофиг Мусаев вернулся на Родину после победы на UFC в Белграде - ВИДЕО

Азербайджанский боец ММА Тофиг Мусаев вернулся на Родину после победы на турнире UFC Fight Night в столице Сербии Белграде.

Как сообщает İdman.Biz, 36-летний спортсмен встретился со словаком Людовитом Клейном. Мусаев нокаутировал соперника во втором раунде.

Для Тофига Мусаева эта победа стала второй в трех поединках, проведенных в UFC. Ранее азербайджанский боец единогласным решением судей победил Игнасио Бахамондеса, а в своем дебютном бою уступил Мыктыбеку Оролбаю.

После успеха в Белграде Мусаев записал на свой счет 24-ю победу в профессиональной карьере ММА при шести поражениях.

İdman.Biz
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