Боец UFC Аллан Насименто умер в возрасте 34 лет

Бразильский боец смешанных единоборств Аллан Насименто умер в возрасте 34 лет, сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу UFC.

"В понедельник утром, 3 августа, наш любимый боец наилегчайшего веса Аллан Насименто был обнаружен без признаков жизни после предполагаемого сердечного приступа во сне. Несмотря на усилия прибывшей медицинской бригады, его смерть была констатирована на месте. В это невероятно тяжелое время мы выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, товарищам по команде и всем близким Аллана", — говорится в заявлении промоушена.

За профессиональную карьеру Насименто провел 29 поединков, одержав 22 победы и потерпев семь поражений.

Последний бой бразилец провел 20 июня на турнире UFC Vegas 119. Он уступил американцу Митчу Рапосо раздельным решением судей.