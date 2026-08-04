49-летний американский рестлер, а также бывший боец смешанного стиля, борец и игрок в американский футбол Брок Леснар объявил о завершении карьеры в профессиональном спорте.

"Я здесь сегодня, чтобы дать это интервью и сообщить всему миру и всем, что я завершаю карьеру. И я хочу сказать огромное спасибо всем. Суббота была для меня очень эмоциональным днем. Было как-то странно, потому что… я… мое сердце… когда Оба Феми бросил меня на ринг на WrestleMania, я подумал: "Я не могу снова через это пройти". На этой неделе я понял, что все. Я закончил", — приводит слова Леснара İdman.Biz со ссылкой на YouTube-канале The Pat McAfee Show.

В своем последнем поединке Леснар вышел на ринг против Оба Феми в рамках главного боя вечера на шоу WWE SummerSlam. Сражение прошло в закрытой клетке. Брок проиграл в поединке с Феми второй раз.

Впервые это случилось весной на WrestleMania, когда Брок также оставил на ринге свою экипировку, что уже тогда восприняли как его уход из реслинга, но позже он вернулся и провел еще два поединка.