Тофик Мусаев поднялся в топ-15 метарейтинга UFC - ФОТО

Азербайджанский боец смешанных единоборств Тофик Мусаев вошел в топ-15 метарейтинга UFC в легком весе.

Как сообщает İdman.Biz, 36-летний спортсмен занял 14-е место в обновленном списке. Он расположился между Рафаэлем Физиевым и Грантом Доусоном.

Подняться в рейтинге Мусаеву помогла победа над Людовитом Кляйном на турнире UFC Belgrade. Азербайджанец победил словацкого бойца техническим нокаутом на отметке 4 минуты 7 секунд второго раунда.

Мусаев выиграл второй бой подряд в UFC. Ранее он победил Игнасио Бахамондеса единогласным решением судей.

Чемпионом UFC в легком весе является Джастин Гейджи. Обладатель титула указан в метарейтинге отдельно, а первое место среди претендентов занимает Илия Топурия.