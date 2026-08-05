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Джейк Пол: "Удар Джошуа, сломавший мне челюсть, совсем не был болезненным"

Бокс
Новости
5 Августа 2026 15:18
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Джейк Пол: "Удар Джошуа, сломавший мне челюсть, совсем не был болезненным"

Американский боксер Джейк Пол рассказал об ударе Энтони Джошуа, после которого получил перелом челюсти.

Как сообщает İdman.Biz, 29-летний спортсмен заявил в подкасте The Pivot, что не почувствовал боли после решающего удара британского тяжеловеса.

"Клянусь, этот удар совсем не был болезненным. Я просто подумал: "Хороший удар". Но в жизни есть вещи гораздо болезненнее. Например, удариться пальцем ноги обо что-нибудь больнее, чем пропустить удар от Энтони Джошуа", — сказал Пол.

Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде поединка в тяжелом весе, состоявшегося 19 декабря 2025 года в Майами. У американца была сломана челюсть в двух местах. Во время операции ему установили титановые пластины с обеих сторон челюсти и удалили несколько зубов.

В предыдущем поединке Пол 28 июня 2025 года победил мексиканца Хулио Сесара Чавеса-младшего единогласным решением судей.

İdman.Biz
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