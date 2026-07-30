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Александр Усик: "Уайлдер остается топовым боксером последние десять лет"

Бокс
Новости
30 Июля 2026 15:32
30
Александр Усик: "Уайлдер остается топовым боксером последние десять лет"

Украинский боксер Александр Усик высказался о возможном проведении прощального поединка с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером.

"Слушай, этот человек остается топовым боксером последние десять лет. Он был чемпионом мира. Это опасный парень", — цитирует Усика All Out Fighting.

Украинец подчеркнул, что возможная победа над американцем нужна ему не ради дополнительного признания.

"Я дерусь не ради славы. Это просто моя жизнь".

Ранее Усик освободил принадлежавшие ему титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF, однако заявил, что не завершает карьеру и намерен провести еще один бой.

На профессиональном ринге 39-летний украинец одержал 25 побед в 25 поединках. На счету 40-летнего Уайлдера 45 побед в 50 боях.

İdman.Biz
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