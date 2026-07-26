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Магомедали Нурушов жестко раскритиковал судей: "Считаю победителем себя" - ВИДЕО

Бокс
Новости
26 Июля 2026 10:09
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Магомедали Нурушов жестко раскритиковал судей: "Считаю победителем себя" - ВИДЕО

Азербайджанский профессиональный боксер Магомедали Нурушов после поединка с Бобиржоном "Испанчиком" Исроиловым в Ташкенте резко раскритиковал судейство.

Как сообщает İdman.Biz, бой состоялся на арене Humo Arena в рамках большого боксерского вечера, организованного All Stars Entertainment. Перед поединком отмечалось, что Исроилов был особенно мотивирован, поскольку хотел взять реванш за предыдущее поражение от Нурушова.

Нурушов заявил, что во время боя неоднократно получал запрещенные удары по затылку, однако судьи никак на это не реагировали.

"Слепой не видит, но даже слепые увидели, что предвзятость судей была совершенно очевидной. Победу, добытую ценой избиения соперника, победой не считаю и в этом бою считаю победителем себя. Я продолжаю свою карьеру. Удары по затылку, тем более не кулаком, а предплечьем, в боксе запрещены. Но судьи не вынесли ни одного предупреждения и даже не сняли ни одного очка. Лучше не победить вовсе, чем побеждать таким образом. Я не могу рисковать своей карьерой. В любом случае все были на его стороне - даже судьи. Реванш пройдет по правилам ММА. До встречи. Поздравляю, Испанчик, с этим ужасным боем".

В завершение азербайджанский боксер добавил: "Главное, что и на этот раз я приехал в их страну, в их город и избил его. Победитель определяется не только поднятой рукой".

İdman.Biz
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