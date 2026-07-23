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Усик рассказал, чем планирует заняться после завершения карьеры в боксе

Бокс
Новости
23 Июля 2026 21:38
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Усик рассказал, чем планирует заняться после завершения карьеры в боксе

Непобежденный бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик рассказал, чем планирует заняться после завершения карьеры в боксе.

"Думаю, что это будет бокс, но не в качестве бойца. В качестве инвестора или тренера, как часть команды. Планирую заниматься бизнесом и своей семьей. Хочу работать со спортсменами", - приводит İdman.Biz отрывок из интервью Усика YouTube-каналу FightHype.

По словам боксера, он хочет помогать украинским атлетам – не только в боксе, а и в футболе, борьбе и других дисциплинах: "Я знаю, что у украинских спортсменов большой потенциал. У меня много информации, у меня хорошая команда".

İdman.Biz
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