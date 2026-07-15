Шесть медалей и сборы: боксеры Азербайджана выступают в Германии - ФОТО

Азербайджанские боксеры завоевали шесть медалей на международном турнире в Германии, а мужская национальная команда отправилась в эту страну для подготовки к чемпионату Европы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, представители сборной U19 выиграли три серебряные и три бронзовые награды на соревнованиях во Франкфурте-на-Одере.

Серебряными призерами стали Али Алиев в весовой категории до 50 кг, Нихат Гасымов - до 55 кг и Субхан Бабаев - до 60 кг.

Бронзовые медали завоевали Тогрул Гулиев в категории до 60 кг, Шахин Асланов - до 65 кг и Сафтар Мамедзаде - свыше 90 кг.

Тем временем мужская сборная Азербайджана прибыла в Гейдельберг, где проведет учебно-тренировочные сборы перед чемпионатом Европы.

В подготовке, которая продлится до 30 июля, примут участие Субхан Мамедов, Билалхабаши Назаров, Амин Мамедзаде, Зидан Гумбатов, Магомедали Аширалиев, Магомедали Гасымзаде, Малик Гасанов, Заур Гахраманов, Наби Искендеров, Саидджамшид Джафаров и Мурад Аллахвердиев.

Тренировки пройдут в Олимпийском тренировочном центре Гейдельберга. Ожидается участие сборных почти 15 стран.