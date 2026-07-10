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Сархан Алиев: "Я мог провести еще пять-шесть раундов"

Бокс
Новости
10 Июля 2026 21:34
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Сархан Алиев: "Я мог провести еще пять-шесть раундов"

"Я бы не только шесть раундов выдержал - после этого, наверное, еще пять-шесть раундов спокойно смог бы провести. Потому что был в очень хорошей физической форме и чувствовал себя отлично".

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил азербайджанский боксер Сархан Алиев после победы над казахстанцем Нурсатом Ажбеновым в рамках турнира IBA Champions' Night в Баку.

Алиев подчеркнул, что его соперник - боксер высокого уровня, имеющий большой опыт именно в профессиональном боксе:

"Как вы знаете, между профессиональным и любительским (олимпийским) боксом есть большая разница. Профессиональный бокс требует большей выносливости. Но, несмотря на это, благодаря работе нашего тренерского штаба мы отлично подготовились к поединкам".

Спортсмен добавил, что выступление перед азербайджанскими болельщиками стало для него дополнительной мотивацией:

"Выступать перед своей публикой, перед своим народом было для нас большой мотивацией. Думаю, это тоже сыграло свою роль - я не устал. Боролся до самого конца и, слава Богу, сумел завершить бой победой".

Лейла Эминова
İdman.Biz
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