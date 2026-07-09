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Рой Джонс станет гостем боксерского вечера в Баку

Бокс
Новости
9 Июля 2026 13:25
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Рой Джонс станет гостем боксерского вечера в Баку

Один из самых известных представителей мирового бокса Рой Джонс примет участие в IBA Champions Night в Баку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, легендарный чемпион станет специальным гостем вечера, который пройдет в Sea Breeze Resort.

Отмечается, что азербайджанский чемпион мира Субхан Мамедов выйдет на ринг в сопровождении Роя Джонса.

Один из величайших боксеров в истории также подготовил для болельщиков специальный сюрприз.

IBA Champions Night состоится 10 июля в 19:00 в Sea Breeze Resort.

İdman.Biz
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