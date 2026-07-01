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В Баку пройдет "Ночь чемпионов" IBA по боксу

Бокс
Новости
1 Июля 2026 10:29
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В Баку пройдет "Ночь чемпионов" IBA по боксу

10 июля в Баку пройдет "Ночь чемпионов" Международной боксерской ассоциации (IBA).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, турнир впервые будет организован в Sea Breeze Resort.

В рамках вечера состоятся шесть боев с участием сильных боксеров из разных стран.

В пяти поединках будут представлены азербайджанские спортсмены. В весовой категории до 47,6 кг чемпион мира Субхан Мамедов встретится с Ричардом Гардом из Филиппин.

Призеры чемпионата мира Сархан Алиев и Саидджамшид Джафаров также проведут свои бои. Алиев в весе до 70 кг встретится с Нуртасом Айбеновым из Казахстана, а Джафаров в категории до 72,6 кг выйдет против Николая Веселова из Беларуси.

Бронзовый призер Европейских игр Тайфур Алиев в весе до 60 кг сразится с Хуршидбеком Расулжоновым из Узбекистана.

Полуфиналист Кубка мира Наби Искендеров в весовой категории до 70 кг встретится с Хикметом Караевым из России.

Каждый из этих пяти боев будет состоять из шести раундов.

Еще в одном поединке Черав Ашалаев из России в весе до 76,2 кг встретится с Михаилом Долголевцем из Беларуси. Этот бой рассчитан на восемь раундов.

Отметим, что "Ночь чемпионов" IBA начнется в 19:00.

İdman.Biz
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