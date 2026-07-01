1 Июля 2026
RU

Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд приедет в Баку

Бокс
Новости
1 Июля 2026 12:12
7
Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд приедет в Баку

Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд станет специальным гостем турнира "IBA. Ночь чемпионов", который пройдет 10 июля в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, приезд бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом и тяжелом весе станет главным медийным событием вечера. Холифилд по праву считается одним из величайших боксеров в истории. Он является единственным четырехкратным чемпионом мира в тяжелом весе, а его противостояния с Майком Тайсоном вошли в золотую историю профессионального бокса. Именно во время их второго поединка в 1997 году произошел один из самых знаменитых и скандальных эпизодов в истории спорта, когда Тайсон откусил Холифилду часть правого уха и был впоследствии дисквалифицирован.

Для американца это будет не первый визит в столицу Азербайджана. В последний раз Холифилд приезжал в Баку в 2017 году на 55-ю ежегодную конвенцию WBC, проходившую с 1 по 6 октября. Тогда в Азербайджане собрались многие звезды мирового бокса, включая Костю Цзю, Насима Хамеда, Эрика Моралеса, Виталия Кличко и Геннадия Головкина.

На этот раз Холифилд посетит вечер профессионального бокса IBA Champions Night. По информации Федерации бокса Азербайджана, турнир впервые состоится в Sea Breeze Resort и начнется в 19:00.

Напомним, в рамках шоу состоятся шесть поединков с участием сильнейших боксеров из разных стран. В пяти из них на ринг выйдут представители Азербайджана.

Чемпион мира Субхан Мамедов (47,6 кг) встретится с Ричардом Гардом из Филиппин. Призеры чемпионата мира Сархан Алиев (70 кг) и Саидджамшид Джафаров (72,6 кг) проведут бои против Нуртаса Айбенова из Казахстана и Николая Веселова из Беларуси соответственно.

Бронзовый призер Европейских игр Тайфур Алиев (60 кг) выйдет на ринг против Хуршидбека Расулжонова из Узбекистана, а полуфиналист Кубка мира Наби Искендеров (70 кг) встретится с Хикметом Караевым из России. Каждый из этих поединков рассчитан на шесть раундов.

Еще один бой вечера пройдет между Чеэравом Ашалаевым из России и Михаилом Долголевцем из Беларуси в весовой категории до 76,2 кг. Этот поединок будет рассчитан на восемь раундов.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Баку пройдет "Ночь чемпионов" IBA по боксу
10:29
Бокс

В Баку пройдет "Ночь чемпионов" IBA по боксу

На турнире в Sea Breeze Resort состоятся шесть боев

Нариман Абдуллаев: "Три медали на Кубке мира - удовлетворительный результат"
22 Июня 16:54
Бокс

Нариман Абдуллаев: "Три медали на Кубке мира - удовлетворительный результат"

Старший тренер сборной Азербайджана по боксу оценил выступление команды на турнире в китайском Гуйяне

Азербайджанские боксеры завоевали 12 медалей на турнире "Олимпийские надежды" в Сараево - ФОТО
21 Июня 19:50
Бокс

Азербайджанские боксеры завоевали 12 медалей на турнире "Олимпийские надежды" в Сараево - ФОТО

Семь из них - золотые!
Азербайджанский боксер завоевал "золото" Кубка мира в Китае
21 Июня 12:40
Бокс

Азербайджанский боксер завоевал "золото" Кубка мира в Китае

Джафаров выиграл второй подряд турнир серии

Саидджамшид Джафаров вышел в финал Кубка мира по боксу
20 Июня 18:26
Бокс

Саидджамшид Джафаров вышел в финал Кубка мира по боксу

Таким образом он уже обеспечил себе как минимум "серебро"
Три азербайджанских боксера гарантировали себе медали Кубка мира
19 Июня 20:36
Бокс

Три азербайджанских боксера гарантировали себе медали Кубка мира

В полуфинале наших спортсменов ждут соперники из Италии и Узбекистана

Самое читаемое

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле
28 Июня 19:08
Мировой футбол

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле

В результате стихийного бедствия в Венесуэле погибли свыше 1,4 тыс. человек
Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция
05:30
ЧМ-2026

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция

27-летний француз на 45-й минуте открыл счет, а в середине второго тайма оформил дубль
Месси вживую глазами İdman.Biz: репортаж с матча Аргентина – Иордания - ФОТО/ВИДЕО
28 Июня 21:30
ЧМ-2026

Месси вживую глазами İdman.Biz: репортаж с матча Аргентина – Иордания - ФОТО/ВИДЕО

Баннеры с Марадоной, козленок G.O.A.T., долгожданный выход Месси и незабываемая атмосфера – корреспондент İdman.Biz побывал в эпицентре футбольного праздника

Эмилиано Мартинес: "Аргентина должна быть внимательна в матче с Кабо-Верде"
28 Июня 13:47
ЧМ-2026

Эмилиано Мартинес: "Аргентина должна быть внимательна в матче с Кабо-Верде" - İDMAN.BIZ ИЗ США - ВИДЕО

Вратарь действующих чемпионов мира призвал не недооценивать соперника по 1/16 финала ЧМ-2026