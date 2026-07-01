Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд приедет в Баку

Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд станет специальным гостем турнира "IBA. Ночь чемпионов", который пройдет 10 июля в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, приезд бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом и тяжелом весе станет главным медийным событием вечера. Холифилд по праву считается одним из величайших боксеров в истории. Он является единственным четырехкратным чемпионом мира в тяжелом весе, а его противостояния с Майком Тайсоном вошли в золотую историю профессионального бокса. Именно во время их второго поединка в 1997 году произошел один из самых знаменитых и скандальных эпизодов в истории спорта, когда Тайсон откусил Холифилду часть правого уха и был впоследствии дисквалифицирован.

Для американца это будет не первый визит в столицу Азербайджана. В последний раз Холифилд приезжал в Баку в 2017 году на 55-ю ежегодную конвенцию WBC, проходившую с 1 по 6 октября. Тогда в Азербайджане собрались многие звезды мирового бокса, включая Костю Цзю, Насима Хамеда, Эрика Моралеса, Виталия Кличко и Геннадия Головкина.

На этот раз Холифилд посетит вечер профессионального бокса IBA Champions Night. По информации Федерации бокса Азербайджана, турнир впервые состоится в Sea Breeze Resort и начнется в 19:00.

Напомним, в рамках шоу состоятся шесть поединков с участием сильнейших боксеров из разных стран. В пяти из них на ринг выйдут представители Азербайджана.

Чемпион мира Субхан Мамедов (47,6 кг) встретится с Ричардом Гардом из Филиппин. Призеры чемпионата мира Сархан Алиев (70 кг) и Саидджамшид Джафаров (72,6 кг) проведут бои против Нуртаса Айбенова из Казахстана и Николая Веселова из Беларуси соответственно.

Бронзовый призер Европейских игр Тайфур Алиев (60 кг) выйдет на ринг против Хуршидбека Расулжонова из Узбекистана, а полуфиналист Кубка мира Наби Искендеров (70 кг) встретится с Хикметом Караевым из России. Каждый из этих поединков рассчитан на шесть раундов.

Еще один бой вечера пройдет между Чеэравом Ашалаевым из России и Михаилом Долголевцем из Беларуси в весовой категории до 76,2 кг. Этот поединок будет рассчитан на восемь раундов.