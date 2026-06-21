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Азербайджанские боксеры завоевали 12 медалей на турнире "Олимпийские надежды" в Сараево - ФОТО

Бокс
Новости
21 Июня 2026 19:50
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Азербайджанские боксеры завоевали 12 медалей на турнире "Олимпийские надежды" в Сараево - ФОТО

В столице Боснии и Герцеговины, Сараево, завершился турнир по боксу "Олимпийские надежды".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Азербайджана, национальная сборная была представлена на соревнованиях 13 спортсменами. В двух возрастных категориях наша команда завоевала в общей сложности 12 медалей: семь золотых, три серебряные и две бронзовые.

Таким образом, 12 из 13 представителей нашей национальной сборной завершили турнир в Сараево с наградами.

Результаты азербайджанских боксеров:

Возрастная категория U-19

Золотые медали:

Али Алиев (50 кг)

Нихат Гасымов (55 кг)

Али Бахышов (60 кг)

Сафтар Мамедзаде (90 кг)

Серебряные медали:

Гюляр Гусейнова (54 кг)

Бронзовые медали:

Шахин Асланов (65 кг)

Рза Рзаев (70 кг)

Возрастная категория U-17

Золотые медали:

Айсель Фараджова (48 кг)

Сама Аббасова (66 кг)

Хумар Джафарли (80 кг)

Серебряные медали:

Айдан Исмаиллы (48 кг)

Фатима Мамедли (50 кг)

İdman.Biz
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