Азербайджанские боксеры завоевали 12 медалей на турнире "Олимпийские надежды" в Сараево - ФОТО

В столице Боснии и Герцеговины, Сараево, завершился турнир по боксу "Олимпийские надежды".
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Азербайджана, национальная сборная была представлена на соревнованиях 13 спортсменами. В двух возрастных категориях наша команда завоевала в общей сложности 12 медалей: семь золотых, три серебряные и две бронзовые.
Таким образом, 12 из 13 представителей нашей национальной сборной завершили турнир в Сараево с наградами.
Результаты азербайджанских боксеров:
Возрастная категория U-19
Золотые медали:
Али Алиев (50 кг)
Нихат Гасымов (55 кг)
Али Бахышов (60 кг)
Сафтар Мамедзаде (90 кг)
Серебряные медали:
Гюляр Гусейнова (54 кг)
Бронзовые медали:
Шахин Асланов (65 кг)
Рза Рзаев (70 кг)
Возрастная категория U-17
Золотые медали:
Айсель Фараджова (48 кг)
Сама Аббасова (66 кг)
Хумар Джафарли (80 кг)
Серебряные медали:
Айдан Исмаиллы (48 кг)
Фатима Мамедли (50 кг)