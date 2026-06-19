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Три азербайджанских боксера гарантировали себе медали Кубка мира

Бокс
Новости
19 Июня 2026 20:36
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Три азербайджанских боксера гарантировали себе медали Кубка мира

В китайском Гуйяне продолжается Кубок мира по боксу рейтингового характера.

Как сообщает İdman.biz, по итогам четвертьфинальных поединков сразу три представителя сборной Азербайджана пробились в полуфинал соревнований и обеспечили себе как минимум бронзовые награды.

В весовой категории до 75 кг Саидджамшид Джафаров уверенно победил иранца Мохаммада Нурани. Бой завершился досрочно во втором раунде после нокаута. В полуфинале азербайджанский боксер встретится с итальянцем Габриэле Гуиди Ронтани.

Еще одну путевку в полуфинал завоевал Мурад Аллахвердиев (80 кг). В четвертьфинале он единогласным решением судей со счетом 5:0 победил австралийца Марлона Севехона. Следующим соперником Аллахвердиева станет представитель Узбекистана Джавохир Умматалиев.

Ранее в число полуфиналистов также вошел Альфонсо Домингес (90 кг), благодаря чему количество азербайджанских боксеров, гарантировавших себе медали турнира, достигло трех.

Полуфинальные поединки Кубка мира состоятся 20 июня.

İdman.Biz
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