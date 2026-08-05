Ромеро и Тилл более трех с половиной минут не отводили взгляд друг от друга — ВИДЕО

Кубинский боец Йоэль Ромеро и британец Даррен Тилл провели продолжительную дуэль взглядов перед поединком по боксу на голых кулаках.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел в Манчестере на пресс-конференции, посвященной турниру BKFC 94.

Ромеро и Тилл более трех с половиной минут не отводили взгляд друг от друга. Глава организации Дэйв Фельдман и сотрудники службы безопасности пытались прервать дуэль, однако ни один из бойцов не хотел отступать. В итоге спортсменов развели в разные стороны.

Бывшие бойцы UFC встретятся 26 сентября в главном поединке турнира BKFC 94 на арене "AO Arena" в Манчестере. Бой пройдет в полутяжелой весовой категории.

В предыдущем поединке Тилл 30 мая нокаутировал Аарона Чалмерса. Ромеро в своем последнем бою победил Алекса Николсона техническим нокаутом в первом раунде.