4 Августа 2026
RU

Как азербайджанские боксеры будут отбираться на Олимпиаду? — ОБЗОР İDMAN.BİZ

Бокс
Новости
4 Августа 2026 12:04
11
Как азербайджанские боксеры будут отбираться на Олимпиаду? — ОБЗОР İDMAN.BİZ

World Boxing утвердил схему отбора на Олимпиаду-2028. В рамках квалификации состоятся три мировых турнира и еще пять континентальных, где спортсмены будут решать задачу по завоеванию лицензий. А значит, совсем скоро сборная Азербайджана начнет путь в Лос-Анджелес.

Как передает İdman.Biz, еще до старта отбора предстоящую дорогу на Игры-2028 можно назвать точкой полного перезапуска олимпийской системы управления в боксе. Главная перемена заключается в том, что впервые квалификацию и сам главный турнир четырехлетия будет проводить не Международная ассоциация бокса (IBA), а World Boxing. Именно вокруг него теперь строится вся архитектура новой системы лицензионных турниров.

Организация уже определила страны, которые примут квалификационные соревнования к Олимпиаде. Пять континентальных стартов пройдут в Парагвае, Германии, Индии, ЮАР и Австралии, а мировые турниры состоятся в Казахстане, Чехии и Великобритании. При этом, согласно утвержденной МОК системе отбора, путевки на Игры-2028 будут разыгрываться также на чемпионате мира.

Иными словами, всего боксеры получат четыре возможности завоевать олимпийские лицензии: на мировом первенстве, континентальном турнире и одном из мировых квалификационных стартов.
Что изменится для азербайджанских боксеров в предстоящем отборе? В первую очередь, усилится значение континентальных турниров. Региональные чемпионаты станут критически важными. Возрастет и цена каждого старта, учитывая три мировых квалификационных состязания.

Интересно и то, что обнародовав страны, где пройдут лицензионные турниры, World Boxing не назвала города. Они станут известны позднее после утверждения организационных планов и календаря соревнований. Единственным крупным турниром, для которого уже подтвержден не только хозяин, но и город, является чемпионат мира 2027 - он пройдет в Астане.

Полное распределение лицензий по соревнованиям будет опубликовано позже. Но уже ясно, что и мужчины, и женщины будут иметь полное равенство в борьбе за квоты. Система станет более централизованной, причем, ключевым пунктом является то, что на Олимпиаду смогут попасть только спортсмены, чьи национальные федерации входят в World Boxing к моменту начала квалификации. В мае прошлого года в организацию вступил и Азербайджан.

Надо отметить и то, что впервые в Лос-Анджелесе в боксе будет применено гендерное равенство. На Играх мужчины и женщины будут соревноваться в семи весовых категориях, каждая сторона получит по 124 квоты, а общее число участников составит 248 боксеров. Для сравнения, в Париже-2024 у женский турнир имел меньше категорий.
В любом случае, олимпийский бокс входит в новую эпоху — с новым руководством, новой системой отбора и особенным ожиданием событий на ринге на Олимпиаде в Лос-Анлжелесе.

Зяки Фейзуллаев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

22 юных боксера начали сбор в Шамахы
3 Августа 17:22
Бокс

22 юных боксера начали сбор в Шамахы

Подготовка сборной Азербайджана к чемпионату Европы продлится до 17 августа
Рой Джонс назвал боксера, способного победить Усика
2 Августа 19:40
Бокс

Рой Джонс назвал боксера, способного победить Усика

Вопрос, который останется без ответа
Ирландский боксер попал в больницу после нокаута
2 Августа 19:00
Бокс

Ирландский боксер попал в больницу после нокаута

В 10‑м раунде 31‑летний Ривз после сильного удара упал на ринг и несколько секунд оставался неподвижным
World Boxing сняла ограничения с российских боксеров
31 Июля 18:30
Бокс

World Boxing сняла ограничения с российских боксеров

Теперь спортсмены смогут выступать на международных турнирах под флагом и гимном России
Польский специалист проведет семинар для азербайджанских тренеров по боксу
31 Июля 12:39
Бокс

Польский специалист проведет семинар для азербайджанских тренеров по боксу

В обучении под руководством Адама Кусиора примут участие около 30 специалистов

Александр Усик: "Уайлдер остается топовым боксером последние десять лет"
30 Июля 15:32
Бокс

Александр Усик: "Уайлдер остается топовым боксером последние десять лет"

Украинец объяснил, чем его привлекает возможный прощальный бой с американцем

Самое читаемое

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
2 Августа 15:29
Мировой футбол

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Торжество, как ожидается, пройдет на родном острове португальского футболиста
Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу
3 Августа 08:15
Мировой футбол

Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу

Каталонский клуб закроет сделку с саудовским "Аль-Хилалем" по покупке футболиста уже в ближайшие дни
Ибрагим Гасанов вышел в финал чемпионата мира U17
1 Августа 18:24
Борьба

Ибрагим Гасанов вышел в финал чемпионата мира U17 - ОБНОВЛЕНО

Где встретится с представителем Ирана Беньямином Дж.Ашофтехом Майваном
Тяжелая утрата для "Шамахы": трагически погиб 13-летний футболист клуба
1 Августа 23:04
Азербайджанский футбол

Тяжелая утрата для "Шамахы": трагически погиб 13-летний футболист клуба

Юный футболист попал в смертельное ДТП