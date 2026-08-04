Как азербайджанские боксеры будут отбираться на Олимпиаду? — ОБЗОР İDMAN.BİZ

World Boxing утвердил схему отбора на Олимпиаду-2028. В рамках квалификации состоятся три мировых турнира и еще пять континентальных, где спортсмены будут решать задачу по завоеванию лицензий. А значит, совсем скоро сборная Азербайджана начнет путь в Лос-Анджелес.

Как передает İdman.Biz, еще до старта отбора предстоящую дорогу на Игры-2028 можно назвать точкой полного перезапуска олимпийской системы управления в боксе. Главная перемена заключается в том, что впервые квалификацию и сам главный турнир четырехлетия будет проводить не Международная ассоциация бокса (IBA), а World Boxing. Именно вокруг него теперь строится вся архитектура новой системы лицензионных турниров.

Организация уже определила страны, которые примут квалификационные соревнования к Олимпиаде. Пять континентальных стартов пройдут в Парагвае, Германии, Индии, ЮАР и Австралии, а мировые турниры состоятся в Казахстане, Чехии и Великобритании. При этом, согласно утвержденной МОК системе отбора, путевки на Игры-2028 будут разыгрываться также на чемпионате мира.

Иными словами, всего боксеры получат четыре возможности завоевать олимпийские лицензии: на мировом первенстве, континентальном турнире и одном из мировых квалификационных стартов.

Что изменится для азербайджанских боксеров в предстоящем отборе? В первую очередь, усилится значение континентальных турниров. Региональные чемпионаты станут критически важными. Возрастет и цена каждого старта, учитывая три мировых квалификационных состязания.

Интересно и то, что обнародовав страны, где пройдут лицензионные турниры, World Boxing не назвала города. Они станут известны позднее после утверждения организационных планов и календаря соревнований. Единственным крупным турниром, для которого уже подтвержден не только хозяин, но и город, является чемпионат мира 2027 - он пройдет в Астане.

Полное распределение лицензий по соревнованиям будет опубликовано позже. Но уже ясно, что и мужчины, и женщины будут иметь полное равенство в борьбе за квоты. Система станет более централизованной, причем, ключевым пунктом является то, что на Олимпиаду смогут попасть только спортсмены, чьи национальные федерации входят в World Boxing к моменту начала квалификации. В мае прошлого года в организацию вступил и Азербайджан.

Надо отметить и то, что впервые в Лос-Анджелесе в боксе будет применено гендерное равенство. На Играх мужчины и женщины будут соревноваться в семи весовых категориях, каждая сторона получит по 124 квоты, а общее число участников составит 248 боксеров. Для сравнения, в Париже-2024 у женский турнир имел меньше категорий.

В любом случае, олимпийский бокс входит в новую эпоху — с новым руководством, новой системой отбора и особенным ожиданием событий на ринге на Олимпиаде в Лос-Анлжелесе.