Польский специалист проведет семинар для азербайджанских тренеров по боксу

В Баку состоится очередной тренерский семинар по боксу.

Как сообщает İdman.Biz, занятия пройдут при поддержке Федерации бокса Азербайджана. Вторым в этом году семинаром будет руководить опытный польский специалист, автор международного учебника по боксу Адам Кусиор.

В Бакинском центре бокса он расскажет преимущественно молодым местным тренерам об изменениях в правилах, их применении и совершенствовании тренировочного процесса.

Обучение пройдет 3-9 августа и будет состоять из теоретической и практической частей. По завершении занятий тренеры-преподаватели сдадут экзамен.

В семинаре примут участие около 30 специалистов. Успешно сдавшим экзамен вручат сертификаты.