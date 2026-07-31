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Польский специалист проведет семинар для азербайджанских тренеров по боксу

Бокс
Новости
31 Июля 2026 12:39
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Польский специалист проведет семинар для азербайджанских тренеров по боксу

В Баку состоится очередной тренерский семинар по боксу.

Как сообщает İdman.Biz, занятия пройдут при поддержке Федерации бокса Азербайджана. Вторым в этом году семинаром будет руководить опытный польский специалист, автор международного учебника по боксу Адам Кусиор.

В Бакинском центре бокса он расскажет преимущественно молодым местным тренерам об изменениях в правилах, их применении и совершенствовании тренировочного процесса.

Обучение пройдет 3-9 августа и будет состоять из теоретической и практической частей. По завершении занятий тренеры-преподаватели сдадут экзамен.

В семинаре примут участие около 30 специалистов. Успешно сдавшим экзамен вручат сертификаты.

İdman.Biz
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