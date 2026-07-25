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Австралийский боксер требует вернуть чемпионский пояс IBF

Бокс
Новости
25 Июля 2026 03:30
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Австралийский боксер требует вернуть чемпионский пояс IBF

Австралийский боксер Джей Опетая подал иск против Международной федерации бокса (IBF).

Как сообщает İdman.Biz, 31-летний спортсмен требует вернуть ему чемпионский пояс IBF.

В иске утверждается, что IBF, WBA, WBC, WBO и промоутер Эдди Хирн вступили в сговор, чтобы наказать Опетаю за подписание контракта с Zuffa Boxing. Кроме того, IBF, как утверждается, получила от боксера деньги за разрешение на проведение поединка с Брэндоном Глэнтоном, однако после лишения его чемпионского титула не вернула эти средства.

Опетая требует восстановить его в статусе чемпиона IBF в первом тяжелом весе, а также взыскать компенсацию ущерба, расходы на оплату услуг адвокатов и другие судебные издержки.

İdman.Biz
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