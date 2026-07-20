Бывшая претендентка на титул чемпионки мира по боксу погибла в возрасте 26 лет

Бывшая претендентка на титул чемпионки мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американка Ханна Рапп погибла в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает телеканал Sky Sports.

Отмечается, что 26-летнюю спортсменку во время езды на велосипеде в штате Техас (США) сбил автомобиль. Водитель машины арестован, ему предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве.

Рапп провела 10 боев на профессиональном ринге. Американка одержала восемь побед при одном поражении и одной ничьей. В июне нынешнего года она проиграла Тайаре Браун в поединке за звание чемпионки мира по версии WBC.