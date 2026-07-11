Субхан Мамедов: "Моя главная цель - олимпийское золото"

Азербайджанский боксер Субхан Мамедов прокомментировал свою победу над филиппинцем Ричардом Гардом на вечере IBA Champions' Night в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен отметил успешную подготовку команды и заявил, что сейчас полностью сосредоточен на выступлениях в любительском боксе.

"Турнир прошел хорошо. Мы отлично подготовились всей командой. Мне удалось завершить главный бой вечера нокаутом. Хочу поблагодарить тренерский штаб, Федерацию бокса и всех, кто меня поддерживает. Надеюсь, впереди мы еще не раз порадуем наших болельщиков. В сентябре нас ждет чемпионат Европы, и мы уже начинаем к нему подготовку", - сказал Мамедов.

Боксер также рассказал о различиях между любительским и профессиональным боксом.

"Главное отличие заключается в количестве раундов и более жестком характере профессиональных поединков", - отметил он.

По словам Мамедова, его первоочередная цель - завоевать золотую медаль Олимпийских игр. При этом после исполнения своей мечты он не исключил переход в профессиональный бокс.