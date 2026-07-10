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Азербайджанские боксеры выступят на турнире в Германии

Бокс
Новости
10 Июля 2026 14:09
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Азербайджанские боксеры выступят на турнире в Германии

Азербайджанские боксеры до 19 лет выступят на международном турнире в Германии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, соревнования стартуют 11 июля во Франкфурте-на-Одере.

На четырехдневном турнире мужскую команду U-19 представят Али Алиев (50 кг), Нихат Гасымов (55 кг), Али Бахышов, Субхан Бабаев, Тогрул Гулиев (все - 60 кг), Шахин Асланов (65 кг), Рза Рзаев (70 кг), Ренат Гияслы (75 кг), Сафтар Мамедзаде и Мухаммед Джафаров (оба - свыше 90 кг).

Командой руководят главный тренер Эльбрус Рзаев и тренер Ядигар Мамедов.

В составе женской сборной на ринг выйдут Банучичек Насирли (48 кг) и Гюляр Гусейнова (51 кг). Их подготовкой руководит главный тренер Илькин Агаев.

Азербайджан на турнире также представит судья Эльхан Гулиев.

İdman.Biz
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