В Баку состоялась дуэль взглядов перед "Ночью чемпионов IBA" - ФОТО/ВИДЕО

В преддверии турнира "Ночь чемпионов IBA" (IBA Champions' Night) в Баку прошла традиционная церемония face-to-face (дуэль взглядов).

Как сообщает İdman.Biz, на мероприятии боксеры, которые примут участие в бойцовском вечере, сошлись лицом к лицу со своими соперниками. По традиции спортсмены попозировали перед представителями СМИ, завершив тем самым последнюю официальную процедуру перед поединками.

Отметим, что "Ночь чемпионов IBA" состоится 10 июля в курортном комплексе Sea Breeze Resort. В рамках турнира пройдут профессиональные боксерские поединки в различных весовых категориях, в которых на ринг выйдут и представители Азербайджана. В числе особых гостей вечера будут известные медийные лица мирового бокса, а легендарный Рой Джонс-младший лично сопроводит на ринг азербайджанского чемпиона мира Субхана Мамедова.