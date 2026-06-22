Нариман Абдуллаев: "Три медали на Кубке мира - удовлетворительный результат"

Завоевание одной золотой и двух бронзовых медалей на Кубке мира по боксу в китайском Гуйяне является удовлетворительным результатом для сборной Азербайджана.

Об этом заявил старший тренер национальной команды Нариман Абдуллаев.

По его словам, азербайджанские боксеры достойно выступили на турнире.

"Организация Кубка мира была на высоком уровне. Наши боксеры выступили неплохо. Мы завершили турнир с одной золотой и двумя бронзовыми медалями. В Кубке мира участвовали все сильнейшие боксеры мира. Поэтому завоевание трех медалей считаем удовлетворительным результатом", - отметил он в комментарии report.az

Напомним, на Кубке мира Саидджамшид Джафаров (75 кг) завоевал золотую медаль, а Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Альфонсо Домингес (90 кг) стали бронзовыми призерами.