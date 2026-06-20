Рафинья почти точно выбыл до конца ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Рафинья получил травму в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Гаити.

Как сообщает İdman.Biz, футболист был заменен в первом тайме встречи, завершившейся победой бразильцев со счетом 3:0.

В сборной Бразилии подтвердили, что Рафинья покинул поле из-за повреждения. По предварительной информации, речь идет о той же травме, которая уже беспокоила игрока незадолго до старта чемпионата мира.

Окончательный диагноз и сроки восстановления станут известны после медицинского обследования, которое футболист пройдет в ближайшие сутки.

Напомним, в матче с Гаити Рафинья был заменен до перерыва. Его состояние стало одной из главных тревог для сборной Бразилии перед заключительной игрой группового этапа с Шотландией.