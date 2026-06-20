Гюлер и Чалханоглу извинились перед фанатами после вылета Турции с ЧМ-2026

Футболисты сборной Турции Арда Гюлер и Хакан Чалханоглу обратились к болельщикам после вылета команды с чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, турецкая сборная лишилась шансов на выход в плей-офф после поражения от Парагвая со счетом 0:1 во 2-м туре группового этапа.

По словам Арды Гюлера, команда испытывает стыд и разочарование из-за неудачного выступления.

"Нам действительно нечего сказать. Мы очень расстроены, нам стыдно. Просим прощения у всего нашего народа. В следующих турнирах сделаем все, что в наших силах. Я тоже постараюсь сделать все возможное, чтобы это забыли. Мы все выступаем в больших клубах, так не должно было быть", - заявил полузащитник.

Он также подчеркнул, что внутри команды не было никаких проблем, а главной причиной неудачи стала слабая реализация моментов.

Капитан сборной Хакан Чалханоглу, в свою очередь, признался, что команде тяжело подобрать слова после такого результата.

"Сейчас очень трудно найти слова. Мы сами дошли до этого этапа, но в двух матчах перепробовали все. Бьем по воротам - не получается, пытаемся - не выходит. В какой-то степени это невезение. Соперник забил после первого же удара", - отметил хавбек.

Чалханоглу добавил, что верит в будущее этой команды, несмотря на болезненный вылет с турнира. По его словам, нынешний состав Турции остается молодым и еще получит возможность проявить себя на следующих крупных соревнованиях.