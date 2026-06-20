Нидерланды и Германия поборются за лидерство в своих группах - АФИША ЧМ-2026

На чемпионате мира-2026 сегодня и в ночь на 21 июня пройдут матчи 2-го тура в группах E и F.

Как сообщает İdman.Biz, в группе F сборная Швеции, стартовавшая с разгромной победы над Тунисом (5:1), сыграет с Нидерландами, которые в первом туре упустили победу над Японией - 2:2. В случае успеха шведы досрочно гарантируют себе выход в плей-офф, тогда как победа Нидерландов резко обострит борьбу за лидерство в квартете. Во втором матче группы Тунис встретится с Японией.

В группе E центральным событием игрового дня станет встреча Германии и Кот-д'Ивуара. Обе команды начали турнир с побед: немцы разгромили Кюрасао (7:1), а африканская сборная минимально обыграла Эквадор (1:0). Победитель этого матча сделает большой шаг к выходу в плей-офф, а в другом поединке группы Эквадор сыграет с Кюрасао.

Чемпионат мира-2026

2-й тур

Группа F

20 июня

20:00. Нидерланды - Швеция

21 июня

07:00. Тунис - Япония

Группа E

20 июня

23:00. Германия - Кот-д'Ивуар

21 июня

03:00. Эквадор - Кюрасао