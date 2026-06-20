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Бразилия вышла в лидеры группы, Марокко побеждает шотландцев - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
20 Июня 2026 09:14
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Бразилия вышла в лидеры группы, Марокко побеждает шотландцев - ВИДЕО

Во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу в группе C были сыграны два матча.

Как сообщает İdman.Biz, cборная Марокко одержала минимальную победу над Шотландией — 1:0. Судьбу встречи решил быстрый гол Исмаэля Сайбари, который уже на 2-й минуте после передачи Браима Диаса поразил ворота соперника.

Пропустив столь ранний мяч, шотландцы завладели инициативой и большую часть встречи провели в атаках, однако вскрыть организованную оборону марокканцев так и не сумели.

Африканская команда сохранила минимальное преимущество и набрала важнейшие три очка.

Во втором матче дня Бразилия уверенно обыграла Гаити — 3:0. Все вопросы о победителе южноамериканцы сняли ещe до перерыва. На 23-й минуте счeт открыл Матеус Кунья, удачно сыгравший на добивании. На 36-й минуте он же оформил дубль после передачи Винисиуса Жуниора. Уже в компенсированное к первому тайму время, на 45+1-й минуте, отличился сам Винисиус, установив окончательный счет встречи.

После перерыва команда Карло Анчелотти спокойно довела матч до победы, практически не позволив сопернику создать угрозы у своих ворот.

После двух туров таблица группы C выглядит следующим образом:

Бразилия — 4 очка (мячи 4:1)
Марокко — 4 очка (2:1)
Шотландия — 3 очка (1:1)
Гаити — 0 очков (0:5).

В заключительном туре группового этапа, который состоится 24 июня, сыграют Шотландия — Бразилия и Марокко — Гаити. Шансы на выход в плей-офф сохраняют Бразилия, Марокко и Шотландия, тогда как Гаити лишилась возможности продолжить борьбу на турнире.

İdman.Biz
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