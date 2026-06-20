Роналду ответил на критику фотографией с тренировки сборной Португалии - ФОТО

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новую фотографию с тренировки национальной команды после волны критики в свой адрес.

Как сообщает İdman.biz, на снимке форвард запечатлен вместе с десятью партнерами по сборной. Фотографию Роналду сопроводил короткой подписью: "Всегда едины!".

Публикация появилась спустя несколько дней после стартового матча чемпионата мира 2026 года против ДР Конго, завершившегося вничью со счетом 1:1. После этой встречи 41-летний нападающий подвергся критике со стороны части болельщиков и экспертов.

В то же время в социальных сетях развернулась активная поддержка легендарного футболиста. На страницах ряда игроков сборной Португалии появились многочисленные комментарии с призывами проявлять больше уважения к капитану команды.

Напомним, что в следующем матче группового этапа чемпионата мира сборная Португалии сыграет против Узбекистана. Встреча состоится 23 июня.