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Роналду ответил на критику фотографией с тренировки сборной Португалии - ФОТО

ЧМ-2026
Новости
20 Июня 2026 06:00
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Роналду ответил на критику фотографией с тренировки сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новую фотографию с тренировки национальной команды после волны критики в свой адрес.

Как сообщает İdman.biz, на снимке форвард запечатлен вместе с десятью партнерами по сборной. Фотографию Роналду сопроводил короткой подписью: "Всегда едины!".

Публикация появилась спустя несколько дней после стартового матча чемпионата мира 2026 года против ДР Конго, завершившегося вничью со счетом 1:1. После этой встречи 41-летний нападающий подвергся критике со стороны части болельщиков и экспертов.

В то же время в социальных сетях развернулась активная поддержка легендарного футболиста. На страницах ряда игроков сборной Португалии появились многочисленные комментарии с призывами проявлять больше уважения к капитану команды.

Напомним, что в следующем матче группового этапа чемпионата мира сборная Португалии сыграет против Узбекистана. Встреча состоится 23 июня.

İdman.Biz
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