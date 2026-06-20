Балогун второй матч подряд признан лучшим игроком встречи на ЧМ-2026

Нападающий сборной США Фоларин Балогун получил награду лучшему игроку матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Австралии.

Как сообщает İdman.biz, американцы одержали победу со счетом 2:0 и досрочно обеспечили себе место в плей-офф турнира.

Именно после опасного прострела Балогуна на 11-й минуте защитник австралийцев Кэмерон Бургесс срезал мяч в собственные ворота, открыв счет в матче. В дальнейшем форвард неоднократно угрожал воротам соперника и заработал несколько важных фолов для своей команды.

Убедительная игра позволила футболисту получить награду лучшему игроку встречи от ФИФА.

Примечательно, что Балогун был признан лучшим и в стартовом матче турнира против Парагвая, завершившемся победой США со счетом 4:1. Тогда форвард "Монако" оформил дубль.

После двух туров сборная США набрала шесть очков и гарантировала себе участие в 1/16 финала чемпионата мира. В заключительном матче группы команда Маурисио Почеттино встретится со сборной Турции.