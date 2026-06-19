20 Июня 2026
RU

Сборная Норвегии привезла на ЧМ-2026 более тонны собственных продуктов

ЧМ-2026
Новости
19 Июня 2026 23:25
19
Сборная Норвегии привезла на ЧМ-2026 более тонны собственных продуктов

Сборная Норвегии необычным образом подготовилась к участию в чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Diario AS, норвежская делегация доставила на свою базу в Гринсборо более тонны продуктов питания из родной страны.

В список вошли 6000 апельсинов, 300 килограммов атлантического лосося и белой рыбы, а также 116 килограммов знаменитого норвежского бурого сыра. Кроме того, вместе с командой в США прибыл и личный шеф-повар сборной.

По данным источника, такой подход призван обеспечить стабильное качество питания футболистов и исключить любые риски, связанные с адаптацией к новой кухне. В сборной считают, что рацион может напрямую влиять на пищеварение, качество сна и готовность игроков к матчам.

Подобная подготовка уже приносит результаты. В первом туре группового этапа чемпионата мира норвежцы уверенно обыграли сборную Ирака со счетом 4:1 и возглавили турнирную таблицу группы I.

В следующих матчах группового этапа сборная Норвегии встретится с Сенегалом 23 июня и Францией 26 июня.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Военные вертолеты появились над стадионом перед матчем США на ЧМ-2026
19 Июня 23:58
ЧМ-2026

Военные вертолеты появились над стадионом перед матчем США на ЧМ-2026 - ФОТО

Необычное шоу увидели болельщики перед встречей с Австралией

ЧМ-2026: США увеличили преимущество в матче с Австралией
19 Июня 23:47
ЧМ-2026

ЧМ-2026: США увеличили преимущество в матче с Австралией - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

Фримен забил второй мяч американской сборной на 44-й минуте

Алжир подал жалобу в ФИФА после разгромного поражения от Аргентины
19 Июня 22:59
ЧМ-2026

Алжир подал жалобу в ФИФА после разгромного поражения от Аргентины

Федерация считает, что арбитр допустил две серьезные ошибки
Ямаль:"Неймар - мой идол, но Месси - величайший из всех времен"
19 Июня 22:20
ЧМ-2026

Ямаль:"Неймар - мой идол, но Месси - величайший из всех времен"

Звезда сборной Испании восхитился игрой аргентинского капитана

Сестра Роналду обрушилась с критикой на игроков сборной Португалии
19 Июня 22:10
ЧМ-2026

Сестра Роналду обрушилась с критикой на игроков сборной Португалии

Элма Авейру назвала партнеров Криштиану неблагодарными после волны критики в адрес форварда
Ламин Ямаль уверен, что Испания дойдет до финала ЧМ-2026
19 Июня 19:30
ЧМ-2026

Ламин Ямаль уверен, что Испания дойдет до финала ЧМ-2026

Лидер испанцев уверен, что команда будет бороться за главный матч турнира

Самое читаемое

Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи
18 Июня 23:16
ММА

Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи

Бой Илии и Джастина завершился после четвертого раунда
Ямаля перегрузили на ЧМ-2026: есть риск рецидива травмы
17 Июня 17:18
ЧМ-2026

Ямаля перегрузили на ЧМ-2026: есть риск рецидива травмы

Медштаб сборной Испании обеспокоен состоянием 18-летнего форварда перед матчами ЧМ-2026
"Барселона" заинтересовалась лидером "Ливерпуля"
17 Июня 19:31
Мировой футбол

"Барселона" заинтересовалась лидером "Ливерпуля"

Каталонцы следят за ситуацией вокруг Собослаи

ЧМ-2026: Португалия не смогла одолеть ДР Конго
17 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия не смогла одолеть ДР Конго - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Роберто Мартинеса потеряла очки в стартовом матче турнира