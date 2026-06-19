Сборная Норвегии привезла на ЧМ-2026 более тонны собственных продуктов

Сборная Норвегии необычным образом подготовилась к участию в чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Diario AS, норвежская делегация доставила на свою базу в Гринсборо более тонны продуктов питания из родной страны.

В список вошли 6000 апельсинов, 300 килограммов атлантического лосося и белой рыбы, а также 116 килограммов знаменитого норвежского бурого сыра. Кроме того, вместе с командой в США прибыл и личный шеф-повар сборной.

По данным источника, такой подход призван обеспечить стабильное качество питания футболистов и исключить любые риски, связанные с адаптацией к новой кухне. В сборной считают, что рацион может напрямую влиять на пищеварение, качество сна и готовность игроков к матчам.

Подобная подготовка уже приносит результаты. В первом туре группового этапа чемпионата мира норвежцы уверенно обыграли сборную Ирака со счетом 4:1 и возглавили турнирную таблицу группы I.

В следующих матчах группового этапа сборная Норвегии встретится с Сенегалом 23 июня и Францией 26 июня.